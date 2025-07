Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof und findet Drogen

Mainz (ots)

Am Abend des 2. Juli 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz einen 30-jährigen Deutschen. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft wegen räuberischer Erpressung bestand. Zudem lag eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Beleidigung vor. Der 30-Jährige war zu einer Freiheitsstrafe von 436 Tagen verurteilt worden. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten drei Gramm Amphetamin sowie acht Ampullen Testosteron. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert. Gegen ihn wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

