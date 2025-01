LPI-SHL: Sonne blendete - Gegenverkehr übersehen

Mittelschmalkalden (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 15:15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Mittelschmalkalden. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ein rotes I-Phone im Wert von etwa 150 Euro und ca. 200 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen ...

mehr