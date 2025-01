POL-DH: --- Barver, Lkw verunreinigt Straße und flüchtet - Hüde, Diebstahl aus Hofladen

Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Twistringen Ortsteil Natenstedt, Lerchenhausen, sind am späten Montagabend gegen 21.50 Uhr zwei Pkw-Fahrer schwer, einer von ihnen sogar lebensbedrohlich, verletzt worden. Ein 24-jähriger Fahrer war mit seinem Pkw auf der L 342 in Richtung Twistringen unterwegs. An einer Kreuzung fuhr, ohne auf den ...

