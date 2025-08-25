Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverweigerung nach versuchter unerlaubter Einreise und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Ein kamerunischer Staatsangehöriger leistete am Freitag, dem 22.08., Widerstand bei der Überprüfung seines Aufenthaltsstatus. Er war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Fernbus über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke nach Deutschland gereist. Während der Kontrolle konnte er lediglich einen kamerunischen Reisepass vorlegen. Der 29-Jährige sollte zur weiteren Überprüfung seines Aufenthaltsstatus zum Bundespolizeirevier Kehl gebracht werden. Er versuchte, sich den Maßnahmen zu entziehen, indem er erneut in den Bus steigen wollte. Die Beamten führten den Mann zum Revier. Vor dem Eingang leistete er erheblichen Widerstand. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter unerlaubter Einreise.

