Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Schlagring ab

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.08.) wurde ein serbischer Staatsangehöriger im Bahnhof Offenburg durch die Bundespolizei überprüft. Bei der Kontrolle wurde ein Schlagring aufgefunden. Ein Schlagring ist eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes, deren Umgang verboten ist. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Der Schlagring wurde durch die Beamten sichergestellt.

