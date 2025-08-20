Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vollstreckt

Rheinmünster (ots)

Am Mittwochmorgen (20.08.) wurde ein italienischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Der 27-Jährige war von Palermo nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 50-tägigen Haftstrafe.

