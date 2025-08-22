PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressive Person an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend (21.08.) versuchte eine französische Staatsangehörige, auf Beamte der Bundespolizei einzuschlagen.

Zuvor hatte sich die 42-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl gegenüber Passanten, die ihr nach einem Sturz helfen wollten, aggressiv verhalten. Daraufhin wurden die Beamten auf die Situation aufmerksam. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen, wurde sie zunächst in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Arzt eine Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeschlossen hatte und die weiteren Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde sie aus dem Gewahrsam entlassen. Sie muss jedoch mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

