POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Sibbesse und Diekholzen mit einer verletzten Person - Verursacher flüchtet

Hildesheim (ots)

Sibbesse (msc) - Am 06.03.2025 gegen 14:55 Uhr kommt es auf der L485 zwischen Sibbesse und Diekholzen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wird. Den bisherigen Ermittlungen nach befährt ein 67-jähriger Sibbesser, sowie seine 53-jährige Mitfahrerin die L485 aus Richtung Diekholzen in Richtung Sibbesse, mit einem Motorrad der Marke Yamaha, als ein bisher unbekannter PKW, aus Richtung Diekholzen in Richtung Sibbesse kommend, nach links auf die Gegenfahrbahn gerät. Auf Grund des anschließenden Ausweichmanövers des Motorradfahrers verliert dieser die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallt schließlich linksseitig im Bankett. Dabei stürzt die 53-jährige Mitfahrerin vom Motorrad und verletzt sich leicht. Der unbekannte Verursacher setzt daraufhin seine Fahrt unvermittelt Richtung Diekholzen fort. Zu einem Sachschaden am Motorrad ist es nicht gekommen. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen nach handelt es sich bei dem flüchtigen PKW vermutlich um einen weißen SUV. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem Unfallflüchtigen machen können werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

