PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 250906-1. Zeugenaufruf mit Foto eines Porsches nach Einbruch in Hamburg-Waltershof

POL-HH: 250906-1. Zeugenaufruf mit Foto eines Porsches nach Einbruch in Hamburg-Waltershof
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.08.2025 - 02.09.2025; Tatort: Hamburg-Waltershof

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Hamburg-Waltershof, bei dem unter anderem ein hochwertiger Porsche gestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Ein Foto des Autos wird mit veröffentlicht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es in dem oben angegebenen Zeitraum zu einem Einbruch in eine Waltershofer Lagerhalle.

Die Ermittler der Fachdienstelle für Einbruchsdelikte der Region Harburg (LKA 182) gehen aufgrund der Tatbegehungsweise davon aus, dass mehrere Personen in unterschiedlicher Tatbeteiligung gemeinsam den Einbruch verübt haben.

In der Halle war zum Tatzeitpunkt neben zahlreichen Waren unterschiedlichster Art auch der abgebildete Porsche gelagert und von der Bande erbeutet worden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sonstige Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben oder Erkenntnisse zu dem gestohlenen Porsche haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 - 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren