Polizei Hamburg

POL-HH: 250906-1. Zeugenaufruf mit Foto eines Porsches nach Einbruch in Hamburg-Waltershof

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.08.2025 - 02.09.2025; Tatort: Hamburg-Waltershof

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Hamburg-Waltershof, bei dem unter anderem ein hochwertiger Porsche gestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Ein Foto des Autos wird mit veröffentlicht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es in dem oben angegebenen Zeitraum zu einem Einbruch in eine Waltershofer Lagerhalle.

Die Ermittler der Fachdienstelle für Einbruchsdelikte der Region Harburg (LKA 182) gehen aufgrund der Tatbegehungsweise davon aus, dass mehrere Personen in unterschiedlicher Tatbeteiligung gemeinsam den Einbruch verübt haben.

In der Halle war zum Tatzeitpunkt neben zahlreichen Waren unterschiedlichster Art auch der abgebildete Porsche gelagert und von der Bande erbeutet worden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sonstige Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben oder Erkenntnisse zu dem gestohlenen Porsche haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 - 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell