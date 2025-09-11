POL-HH: 250911-4. Drohnenflugverbot bei den "Hamburg Cruise Days"

Polizei Hamburg

Drohnenflugverbot bei den "Hamburg Cruise Days"

Veranstaltungszeiten:

12.09.2025, 14:00 Uhr bis 24:00 Uhr 13.09.2025, 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr 14.09.2025, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Hamburg-St. Pauli und -Neustadt, zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und der Kehrwiederspitze

Am Wochenende finden die 10. "Hamburg Cruise Days" statt. Die Polizeipressestelle hatte dazu bereits einen Verkehrshinweis veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6114256

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch bei dieser Veranstaltung wieder eine Drohnenflugverbotszone eingerichtet wurde.

Nähere Informationen und eine interaktive Karte finden Sie unter: https://www.polizei.hamburg/aktuelles/cruise-days-2025

