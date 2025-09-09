Polizei Hamburg

POL-HH: 250909-4. Verkehrsmeldung anlässlich der "Hamburg Cruise Days 2025"

Veranstaltungszeiten:

12.09.2025, 14:00 Uhr bis 24:00 Uhr 13.09.2025, 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr 14.09.2025, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Hamburg-St. Pauli und -Neustadt, zwischen Bei den St. Pauli Landungsbrücken und der Kehrwiederspitze

Anlässlich der 10. Hamburg Cruise Days werden im Bereich des Hafenrandes diverse, teils temporäre Verkehrssperrungen eingerichtet. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Ab Freitagnachmittag beginnen entlang der Elbpromenade die "Hamburg Cruise Days". Der Veranstalter rechnet mit insgesamt bis zu 250.000 Besucherinnen und Besuchern.

Erste Sperrungen auf der nördlichen Fläche vor den St. Pauli Landungsbrücken werden bereits ab Mittwoch, dem 10.09.2025 um 20:00 Uhr eingerichtet. Tags darauf am Donnerstag, dem 11.09.2025 ab 08:00 Uhr wird die gesamte Platzfläche östlich des alten Elbtunnels vor den St. Pauli Landungsbrücken für den Aufbau gesperrt.

Weiterhin werden ab Mittwoch, dem 10.09.2025 um 08:00 Uhr sämtliche Parkplätze unterhalb des Bahnviadukts an den Straßen Johannisbollwerk und Vorsetzen bis zum Abschluss der Abbauarbeiten am 15.09.2025 um 15:00 Uhr gesperrt.

Zu den Veranstaltungszeiten wird die Zufahrt zur Hafencity über die südliche Niederbaumbrücke und den westlichen Teil der Kehrwiederspitze gesperrt. Weitere Sperrungen könnten je nach Besucheraufkommen anlassbezogen eingerichtet werden.

Verkehrsteilnehmenden, die aus westlicher Richtung in die Hafencity fahren möchten, wird empfohlen, von der Willy-Brandt-Straße die Zufahrten über die Brooksbrücke, die Kornhausbrücke oder die Oberbaumbrücke zu nutzen.

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bittet die Polizei, soweit möglich, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen oder per Fahrrad bzw. zu Fuß anzureisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, die Bereiche weiträumig zu umfahren.

Detaillierte Informationen stellt der Veranstalter unter: www.hamburgcruisedays.de zur Verfügung. Weiterhin haben die Organisatoren während der Veranstaltungszeiträume unter: 040 410 095 25 eine Info-Hotline geschaltet.

Fragen zum ÖPNV beantworten der HVV unter der: 040-19449 sowie die VHH unter: 040-72594800.

