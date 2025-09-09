Polizei Hamburg

POL-HH: 250909-2. Vermisstenfahndung nach 69-Jährigem aus Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Zeit: 31.08.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Wandsbek, Alphonsstraße

Seit vorletztem Sonntag wird der 69-jährige Günther Holzheu aus Hamburg-Wandsbek vermisst. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) fahndet jetzt mit Hilfe eines Lichtbilds öffentlich nach dem Vermissten.

Herr Holzheu, der aus Jenfeld stammt, hatte sich am 31.08.2025 gegen ärztlichen Rat aus einem Wandsbeker Krankenhaus entlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es ist auch nicht bekannt, ob er an seine Wohnanschrift zurückkehren wollte. Er leidet an einer beginnenden Demenz und ist nicht an die nächtlichen Temperaturen angepasst gekleidet.

Bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Vermissten, sodass nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Herr Holzheu wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 70 bis 75 Jahre - 180 bis 185 cm groß - hagere Figur - schulterlange, grau-weiße Haare - langer, grau-weißer Bart - bekleidet mit einem blauen T-Shirt und Sandalen ohne Socken

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Holzheu geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

