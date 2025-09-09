Polizei Hamburg

POL-HH: 250909-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf einen E-Zigarettenfachhandel in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.09.2025, 11:22 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Ellmenreichstraße

Die Polizei fahndet nach einem noch unbekannten Täter, der gestern Vormittag einen Kiosk im Hamburger Stadtteil St. Georg überfallen hat und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 114) betrat ein unbekannter Mann das Fachgeschäft für elektronische Zigaretten und forderte den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Seine Forderung unterstrich er durch das Zeigen einer Schusswaffe, die er in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers bei sich trug. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute, einem geringen Geldbetrag, in Richtung des Hauptbahnhofes.

Eine sofortige Fahndung mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagen führte nicht zur Feststellung des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

- etwa 180 bis 185 cm groß - circa 25 bis 30 Jahre alt - schmale Statur - "südländische" Erscheinung - bekleidet mit einer hellen Jeans, einem beigen Kapuzenpullover und Sportschuhen mit silberglänzenden Elementen - trug einen schwarzen Rucksack bei sich

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

