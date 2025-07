Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in einen Kindergarten an der Straße An der Kreuzkirche eingebrochen. Zwischen 20 Uhr am Dienstag (22.07.25) und 7 Uhr am Mittwoch (23.07.25) brachen die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

