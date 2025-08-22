PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zwei Verletzte bei Unfall ohne gültige Fahrerlaubnis

Um 20:20 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 25-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3239 zwischen Dudenrode und Kammerbach. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, worauf er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden noch ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten beschädigt. Letztendlich kam das Auto auf einer Grünfläche zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer sowie seine 22-Jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Da zudem der Verdacht auf Drogen oder Alkoholkonsum bestand und ein entsprechender Test abgelehnt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 06:06 Uhr befuhr heute Morgen eine 44-Jährige aus Südeichsfeld mit ihrem LKW-Pritsche die Landstraße aus Richtung Wanfried kommend in Richtung Aue. Kurz vor der Ortslage von Aue kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 30-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Eltmannsee. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Sachschaden am Pkw: ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 08:00 Uhr wurde heute Morgen bei einer polizeilichen Kontrolle in Witzenhausen ein 38-Jähriger aus Witzenhausen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von THC und Amphetamin mit dem Auto unterwegs war. Des Weiteren ist der 38-Jährige nicht im Besitz der erforderliche Fahrerlaubnis, so dass auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren