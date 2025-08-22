Polizei Eschwege

POL-ESW: brennender Radlader

brennender Radlader in Tunnel

Um 00:31 Uhr wurde vergangene Nacht der Brand eines Radladers im Tunnel "Holstein" in der Gemarkung von Sontra gemeldet. Der Brand ereignete sich ca. 440 Meter im Tunnel bei Arbeiten im Zuge der Bauarbeiten der BAB 44. Der Fahrer des Radladers, ein 35-Jähriger aus Österreich, blieb unverletzt, wurde jedoch zur Überprüfung wegen möglicher Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Feuerwehren aus Sontra und den Stadtteilen Wichmannshausen und Breitau löschten den Brand und führten noch Belüftungsmaßnahmen durch.

qualmender Traktor

Bereits am gestrigen Nachmittag, wurde gegen 15.10 Uhr, der Brand eines kleinen Rasentraktors gemeldet, der in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf anfing zu qualmen. Laut der alarmierten Feuerwehr kam es im Motorraum zur Rauchentwicklung, nachdem dort ein Hydraulikschlauch geplatzt war. Zu einem offenen Feuer kam es dann nicht mehr. Der Traktor, der noch fahrbereit war, wurde unter Begleitung der Feuerwehr wurde zum städtischen Bauhof gebracht.

