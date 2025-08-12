Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto übersehen - zwei Leichtverletzte

Schwülper (ots)

Zu einem Verkehrsunfall an einer Unfallhäufungsstelle kam es gestern Morgen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Kreisstraße 56, aus Adenbüttel kommend, in Richtung Lagesbüttel. Gegen 07:30 Uhr wollte sie dazu die Landesstraße 321 überqueren. Nach dem Halten an der Haltelinie fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, übersah jedoch einen von rechts kommenden Volkswagen Polo. Trotz Vollbremsung konnte die 59-jährige Fahrerin des Polos den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Frauen wurden leicht verletzt und mit je einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Volkswagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

