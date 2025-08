Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch

Grußendorf (ots)

Am Ende der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kam es im Wacholderring in Grußendorf zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür bzw. ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter weitere Grundstücke betraten und dort möglicherweise von privaten Sicherheitskameras aufgenommen wurden. Die Polizei Gifhorn bittet darum, die Aufnahmen von installierten Geräten zu prüfen und sich bei entsprechenden Feststellungen unter der Telefonnummer 05371 980-0 zu melden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden ebenfalls unter der genannten Telefonnummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell