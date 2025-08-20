POL-ESW: Pressebericht 20.08.2025 -2

Polizei Eschwege

Vorfahrt genommen; Schaden 5000 Euro

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld übersah am Mittwoch um 07.45 Uhr, aus der Ortslage von Meinhard-Frieda kommend, beim Linkseinbiegen auf die B 249 in Richtung Wanfried den bevorrechtigten Pkw einer 34-Jährigen aus Treffurt. Die Frau befuhr ihrerseits die B 249 von Wanfried kommend in Richtung Eschwege. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Pkw, an denen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro (Verursacher) und 3000 Euro entstand.

Geparktes Auto angefahren

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Sontra kollidierte aus Unachtsamkeit mit dem am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 28-Jährigen aus Sontra, als er von einem Privatgrundstück kommend in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 09.00 Uhr in der Straße "Im Grunde" in Diemerode. Die Unfallschäden werden mit 450 Euro (Verursacher) und 1000 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in der Luisenstraße in Eschwege ist ein weißer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren, linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch in der Zeit von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr. Als der Geschädigte gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er zwei weibliche Personen wahrnehmen, die in auffälliger Weise um seinen Pkw herumgingen, sich dann aber entfernten. Eine weitere Beschreibung zu den Personen liegt nicht vor. Zu Hause bemerkte der Geschädigte dann den frischen Unfallschaden, der an besagter Örtlichkeit entstanden sein muss. Hinweise zu dem Unfallgeschehen und ggfs. den beiden Frauen unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

