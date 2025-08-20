Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.08.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto durch Steinwürfe beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege ist am Dienstagmittag ein grauer Mercedes Benz (Modell AMG) durch Steinwürfe beschädigt worden, nachdem das Auto um kurz nach 12.00 Uhr den Südring in Richtung Westring befuhr. Bei Passieren des Schulgeländes bzw. Schulhofes der Geschwister-Scholl-Schule / Pestalozzischule wurden durch Unbekannte von dort mehrere Schottersteine auf das vorbeifahrende Auto geworfen, wodurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz beim Ärztehaus in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege ist am Montag zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Skoda befindet sich an der vorderen, rechten Fahrzeugseite und wird auf 7500 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Geparktes Auto angefahren

Einen Schaden von 7000 Euro verursachte am Dienstagmorgen eine 79-jährige Autofahrerin aus Eschwege, als diese um 09.38 Uhr in der Gartenstraße in Eschwege vom Parkplatz einer Bäckerei kommend in die Gartenstraße einfuhr und aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte.

Mülleimer angefahren

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Wehretal touchierte am Dienstag um 10.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Goldbachstraße in Eschwege einen Mülleimer, als sie an besagter Örtlichkeit mit ihrem Pkw rangierte. Dabei verursachte die Frau an ihrem eigenen Wagen einen Schaden von 500 Euro. Der Mülleimer wurde mit 200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Ebenfalls einen Mülleimer angefahren hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Wanfried. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Grebendorf im Bereich der Bushaltestelle in der Eschweger Straße, wo der 24-Jährige beim Anfahren von einem dortigen Parkplatz den Mülleimer am Haltestellenschild übersah. Der Unfallschaden wird hier mit 1000 Euro angegeben.

Auffahrunfall; Schaden 8500 Euro

An der Kreuzung Bahnhofstraße/B 249 in Eschwege kam es gestern um kurz vor 15.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 63-Jähriger aus Volkmarsen, der mit einem Sattelzug auf der B 249 von Grebendorf in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, fuhr auf den Wagen eines 20-Jährigen auf, der ihm vorausfuhr und seine Geschwindigkeit aufgrund der rot zeigenden Ampelanlage verringern musste. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 6000 Euro (Pkw) und 2500 Euro (Sattelzug).

Handbremse nicht angezogen; Schaden 1500 Euro

Eine 76-Jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Dienstagabend um 21.30 Uhr in der Schillerstraße beim Einparken die Handbremse an ihrem Auto nicht rechtzeitig angezogen. Als die Dame im Begriff war, ihr Auto zu verlassen, rollte dieses auf der abschüssigen Straße vorwärts und in der Folge gegen das Heck eines geparkten Autos einer 44-Jährigen aus Eschwege. An deren Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von 1500 Euro. Das Auto der Verursacherin blieb augenscheinlich ohne Schaden.

Polizei Sontra

Kollision nach Überholvorgang

Auf der Landesstraße L 3247 in Richtung Altefeld (von Netra kommend) kollidierten am Dienstagmorgen um 06.39 Uhr ein 49-Jähriger aus dem Ringgau und ein 46-Jähriger aus Schimberg in ihren Pkw. Der 49-Jährige hatte den in gleicher Richtung vorausfahrenden Pkw des 46-Jährigen überholt, nach dem Überholvorgang kam es dann beim Wiedereinscheren zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Autos entstand Sachschaden, der bei dem Wagen des 46-Jährigen auf 300 Euro beziffert wird. Der andere Schaden ist noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall; Fahrerin leicht verletzt

Am Dienstag ist eine 52-jährige Autofahrerin aus Großalmerode mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt, als sie gegen 14.50 Uhr in Walburg die Leipziger Straße in Richtung Eschwege befuhr. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und geriet in der Folge noch in eine Böschung. Die 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden involvierten Fahrzeugen entstand Sachschaden von je 5000 Euro, das Auto der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Da nach derzeitigem Erkenntnisstand die Frau nicht über eine gültige deutsche Fahrerlaubnis verfügt, sind gegen die 52-Jährige weitere Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig.

Katze ausgewichen und gegen Baum gefahren; Schaden 3200 Euro

Eine aus Großalmerode stammende 61-jährige Autofahrerin ist am Dienstag beim Befahren der Teichstraße in Großalmerode einer Katze ausgewichen und in der Folge mit einem Baum und einem Verkehrszeichen kollidiert. Dabei entstand am Auto der Frau ein Schaden von 3000 Euro. Hinzu kommen noch Schäden am Baum und dem Verkehrszeichen, die auf 200 Euro beziffert werden. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Brand von Mülltonnenbox; Polizei sucht Zeugen

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei kam es am Dienstagnachmittag in der Mündener Straße in Witzenhausen. Gegen 15.27 Uhr wurde der Brand einer größeren Mülltonnenbox an der Hausfassade eines Fitness-Studios gemeldet. Das Studio wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Durch den Brand wurde neben der Mülltonnenbox selbst auch zum Teil die Hausfassade beschädigt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen liegt der Schaden im niedrigen 5-stelligten Bereich. Eine Person wurde von dem vor Ort befindlichen Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Gegen 16.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und das Gebäude konnte wieder betreten werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen oder unter 05651/925-0 an die Kripo Eschwege.

Außenspiegel touchiert; Schaden 600 Euro

Am Dienstagmorgen hat eine aus Witzenhausen stammende 67-jährige Autofahrerin in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen im Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto dessen linken Außenspiegel touchiert. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 600 Euro, wobei 100 Euro Schaden auf die Verursacherin entfallen und 500 Euro auf das geparkte Auto. Der Unfall ereignete sich um 08.15 Uhr.

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Scheden (LK Göttingen) erfasste am Dienstag um 12.30 Uhr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Hübenthal und Mollenfelde ein Reh. Dabei kam es am Pkw des Mannes zu einem Schaden in noch nicht bezifferter Höhe. Das Reh verendete am Unfallort.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell