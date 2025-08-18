PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Ladung nicht gesichert

POL-ESW: Ladung nicht gesichert
Eschwege (ots)

Am 14.08.25 wurde, um 14:15 Uhr, im Rahmen von Durchfahrtskontrollen durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Werra-Meißner ein polnischer Sattelzug auf der B 7 zwischen Datterode und Röhrda im Bereich des "alten Holzlagerplatzes" angehalten und kontrolliert. Dabei fiel den Beamten gleich auf, dass die Plane seitlich ausgebeult war. Bei Kontrolle der Ladefläche stellte sich heraus, dass der 67-Jähriger Fahrer aus Polen drei Minibaukräne geladen hatte. Keiner der Kräne war auf der Ladefläche gesichert, was dazu führte, dass einer der Kräne (Gewicht: 1350 kg) bereits seitlich von der Ladefläche gerutscht war (Bild). Selbstverständlich wurde die Weiterfahrt erst wieder zugelassen, nachdem die gesamte Ladung ordnungsgemäß gesichert war. Gegen den Fahrer wurde zudem eine Sicherheitsleistung von 160 EUR angeordnet, darin waren 100 EUR wegen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot beinhaltet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

