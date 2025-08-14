Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Überseehafen: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise fest und vollzieht Rückführung nach Schweden

Rostock (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock heute Morgen eine unerlaubte Einreise auf. Die Person, ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, ist zuvor mit der Fähre aus Schweden ohne gültigen Aufenthaltstitel eingereist.

Der Mann erfüllte somit nicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland, besitzt allerdings ein Aufenthaltsrecht für Schweden.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

In Abstimmung mit den schwedischen Behörden konnten die Bundespolizisten zudem die Rückführung des afghanischen Staatsangehörigen nach Schweden initiieren und unmittelbar vollziehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell