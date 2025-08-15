PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Rotlicht übersehen, 61.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots)

Unfall an der Schloßplatzkreuzung

Um 18:44 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstagabend eine 26-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege in Richtung Gartenstraße. Im Kreuzungsbereich "Schloßplatz" übersah sie das Rotlicht der Ampel und fuhr somit in den Kreuzungsbereich ein. Von der Reichensächser Straße kommend fuhr bei "grün" ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge und die Wucht des Anstoßes wurde der Pkw der 26-Jährigen um 180 Grad herum geschleudert, während der Pkw des 39-Jährigen mit der Front gegen den Mast der Ampelanlage prallte.

Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 26-Jährige sowie ein 33-Jähriger Beifahrer im Pkw des 39-Jährigen leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Das Auto des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden. Im Einsatz war noch die Straßenmeisterei und der Städtische Bauhof.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

