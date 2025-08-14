PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Motorradfahrer verletzt

Eschwege (ots)

Um 13:54 Uhr befuhr heute Mittag eine 60-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Unter dem Bückeberg" in Niederhone. Beim Einbiegen auf die Südstraße in Richtung Oberhone übersah sie den dort fahrenden 63-jährigen Eschweger, der mit einem Motorrad auf der L 3403 in Richtung Niederhone unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Landesstraße. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:15

    POL-ESW: Pressebericht vom 14.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 09:15 Uhr befuhr gestern Morgen ein 38-Jähriger aus Galenbeck mit einem Lkw die Sandgasse in Reichensachsen in Richtung Steinweg. Aufgrund geparkter Fahrzeuge und dadurch entsprechender Fahrbahnverengung fuhr der LKW mit der oberen Kante gegen die Dachrinne eines Gebäudes. Dadurch entstand Sachschaden an dem Dach und der Dachrinne. Von Fahrbahn abgekommen Um 17:22 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:03

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt missachtet Um 11:14 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 87-Jähriger aus Waldkappel vom Parkplatz des Toom-Baumarktes auf die Niederhoner Straße in Eschwege einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 75-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 17:23 Uhr beschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren