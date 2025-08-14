Polizei Eschwege

POL-ESW: Motorradfahrer verletzt

Eschwege (ots)

Um 13:54 Uhr befuhr heute Mittag eine 60-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Unter dem Bückeberg" in Niederhone. Beim Einbiegen auf die Südstraße in Richtung Oberhone übersah sie den dort fahrenden 63-jährigen Eschweger, der mit einem Motorrad auf der L 3403 in Richtung Niederhone unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Landesstraße. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

