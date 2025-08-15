Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrradfahrer angefahren

Um 19:33 Uhr befuhr gestern Abend eine 43-Jährige aus Waldkappel mit ihren Pkw die Gartenstraße in Richtung "Humboldtkreuzung" in Eschwege. Zu dieser Zeit fuhr eine 72-Jährige aus Magdeburg mit einem Fahrrad über einen dort verlaufenden Zebrastreifen. Die 43-Jährige übersah die Radfahrerin und touchierte noch das Hinterrad mit dem Auto, wodurch die 72-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand geringer Sachschaden.

Vorfahrt missachtet

In Höhe der Honsel-Tankstelle in Reichensachsen kam es am gestrigen Vormittag, um 11:08 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw, der von einem 62-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf und einem Pkw, der von einem 35-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Der Lkw soll dabei die Vorfahrt des Pkws missachtet haben. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 10:30 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 77-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadteinwärts. Da ein anderer Pkw dabei war auf den dortigen Parkstreifen einzuparken, wechselte der 77-Jährige von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er jedoch den dort fahren Pkw eines 75-Jährigen aus Eschwege, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Unfallflucht

Am 13.08.25, um 14:30 Uhr, befuhr eine 49-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Am Himmelreich" in Eschwege in Richtung der Reichensächser Straße (B 452). Im Einmündungsbereich musste sie verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgend Pkw-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Anschließend entfernte sich die Fahrerin, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei der Fahrerin soll es sich um eine jüngere Frau handeln, die eine große Brille trug. Sie fuhr einen dunkelgrauen, etwas älteren Kleinwagen. Der Sachschaden am Pkw der 49-Jährigen wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 00:47 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR an dem Auto entstand. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fußgänger angefahren

Um 11:03 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 82-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw den Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau. Dabei touchierte er mit dem Auto einen 85-jährigen Fußgänger aus Hessisch Lichtenau, der anschließend stürzte und sich dabei eine Kopfverletzung zuzog. Der 85-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell