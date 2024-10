Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410115

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Freitagabend, 25. Oktober 2024 bis Samstagnachmittag, 26. Oktober 2024, kam es auf der Alsenstraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf hatte sein Auto bereits am Donnerstag, 24. Oktober 2024, in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt. Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, sah er es zuletzt unbeschädigt. Am Samstagnachmittag stellte er gegen 15 Uhr einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Transporter auf mehrere hundert Euro.

---- Erfolgsmeldung ---

Am Samstagabend, 26. Oktober 2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Büssingstraße in Haan.

Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 19:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Höhe der Bushaltestelle "Siemensstraße" und gaben an, dass der Unfallverursacher über die Büssingstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße flüchtig sei. Alarmierte Einsatzkräfte stellten an der Unfallörtlichkeit einen frischen Unfallschaden am Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Citroen Berlingo fest und konnten den flüchtigen Mercedes Benz B200 im Rahmen der Fahndung stellen. Im Rahmen einer ersten Befragung stellten die Beamtinnen und Beamten bei der Fahrerin, einer 78-jährige Haanerin, Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein noch Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,7 Promille (0,33 mg/l) positiv.

Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein der 78-Jährigen und untersagten bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Samstag, 24. Oktober 2024, kam es auf dem Holbeinweg in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Opel Vivaro hatte sein Auto gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 18:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Beifahrerseite sowie am Rücklicht des Autos feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Transporter auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 26. Oktober 2024, kam es auf der Straße "Im Langen Busch" in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11 Uhr parkte der Fahrer eines VW Transporters sein Auto in Höhe der Hausnummer 26. Gegen 13:30 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden hinten links am Radkasten fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Transporter auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 22. Oktober 2024, bis Sonntagmorgen, 27. Oktober 2024, kam es auf der Friedenauer Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Audi A6 hatte sein Auto gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Als er am Sonntagmorgen zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem A6 mit einer Städtkennung für die Stadt Düsseldorf (D-) auf mindestens 2.500 Euro.

In der Zeit von Freitagmittag, 25. Oktober 2024, bis Samstagnachmittag, 26. Oktober 2024, kam es auf der Straße Am Kielsgraben in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Nutzer eines Fahrzeuganhängers der Marke "Blomenroehr" hatte den Anhänger gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Tag stellte er gegen 16 Uhr einen frischen Unfallschaden an dem Anhänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Anhänger auf mehrere hundert Euro.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 26. Oktober 2024, bis Sonntagmittag, 27. Oktober 2024, kam es auf der Tegeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Ford C-Max hatte ihr Auto gegen 15 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 am Straßenrand abgestellt. Am nächsten Tag stellte sie gegen 12:30 Uhr einen frischen Unfallschaden an der zum Gehweg hin zeigenden Beifahrerseite fest. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten im Rahmen der Unfallaufnahme in Tatortnähe einen E-Scooter fest, welcher nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen die Schäden an dem grauen Ford C-Max verursacht hat. Der Fahrer des E-Scooter hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an dem Ford auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell