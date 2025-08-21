PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:59 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 68-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3334 in Richtung Bischhausen. In der Absicht rechts an den Straßenrand zu fahren, verringerte sie ihre Geschwindigkeit, was der nachfolgende 63-Jährige aus Waldkappel zu spät registrierte und mit seinen Pkw auffuhr. Beide Autos mussten abgeschleppt werden; die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Sachschaden: ca. 10.000 EUR.

Verkehrsinsel beschädigt

Um 11:04 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw vom Parkdeck der Schloßgalerie in Eschwege verbotswidrig nach links in die Straße "Schlossplatz" ein. Dabei fuhr er mit dem Auto auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte die dort aufgestellten Verkehrszeichen sowie die Verkehrsinsel selbst. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden am Pkw und der Verkehrsinsel.

Unfallflucht

Zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein Pkw Peugeot, der in der Schildgasse in Eschwege geparkt war, im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:28

    POL-ESW: Pressebericht 20.08.2025 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Vorfahrt genommen; Schaden 5000 Euro Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld übersah am Mittwoch um 07.45 Uhr, aus der Ortslage von Meinhard-Frieda kommend, beim Linkseinbiegen auf die B 249 in Richtung Wanfried den bevorrechtigten Pkw einer 34-Jährigen aus Treffurt. Die Frau befuhr ihrerseits die B 249 von Wanfried kommend in Richtung Eschwege. In der Folge kam es zur ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:40

    POL-ESW: Pressebericht 20.08.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auto durch Steinwürfe beschädigt; Polizei sucht Zeugen In Eschwege ist am Dienstagmittag ein grauer Mercedes Benz (Modell AMG) durch Steinwürfe beschädigt worden, nachdem das Auto um kurz nach 12.00 Uhr den Südring in Richtung Westring befuhr. Bei Passieren des Schulgeländes bzw. Schulhofes der Geschwister-Scholl-Schule / Pestalozzischule wurden durch Unbekannte von dort mehrere Schottersteine auf das vorbeifahrende Auto geworfen, ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:25

    POL-ESW: Pressebericht vom 19.08.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall unter Radfahrern Bereits am 12.08.25, um 12:50 Uhr, befuhr eine 53-jährige Eschwegerin mit einem Fahrrad die Ernst-Metz-Straße in Eschwege. Während sie mit dem Rad den Kreuzungsbereich zur Hubertusstraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer, der die Hubertusstraße befuhr. Dieser fuhr gegen das Hinterrad des Fahrrades der 53-Jährigen. Nachdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren