Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 15:59 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 68-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3334 in Richtung Bischhausen. In der Absicht rechts an den Straßenrand zu fahren, verringerte sie ihre Geschwindigkeit, was der nachfolgende 63-Jährige aus Waldkappel zu spät registrierte und mit seinen Pkw auffuhr. Beide Autos mussten abgeschleppt werden; die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Sachschaden: ca. 10.000 EUR.

Verkehrsinsel beschädigt

Um 11:04 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw vom Parkdeck der Schloßgalerie in Eschwege verbotswidrig nach links in die Straße "Schlossplatz" ein. Dabei fuhr er mit dem Auto auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte die dort aufgestellten Verkehrszeichen sowie die Verkehrsinsel selbst. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden am Pkw und der Verkehrsinsel.

Unfallflucht

Zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein Pkw Peugeot, der in der Schildgasse in Eschwege geparkt war, im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell