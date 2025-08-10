Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfallflucht an der Kaufland Filiale in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025 kommt es gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Es handelt sich um den Parkplatz, über den man auch Zugang zum dortigen Media Markt erhält. Eine schwarze Mercedes B-Klasse mit derzeit unbekanntem Kennzeichen befährt die Fahrgasse des Parkplatzes in Richtung Kirkeler Straße und touchiert beim Vorbeifahren die Heckstoßstange eines dort parkenden grauen Hyundai i30.

Bei Hinweisen zum Unfallgeschehen oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell