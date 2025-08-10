PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NK: Unfallflucht an der Kaufland Filiale in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025 kommt es gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland Filiale zu einer Verkehrsunfallflucht. Es handelt sich um den Parkplatz, über den man auch Zugang zum dortigen Media Markt erhält. Eine schwarze Mercedes B-Klasse mit derzeit unbekanntem Kennzeichen befährt die Fahrgasse des Parkplatzes in Richtung Kirkeler Straße und touchiert beim Vorbeifahren die Heckstoßstange eines dort parkenden grauen Hyundai i30.

Bei Hinweisen zum Unfallgeschehen oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

