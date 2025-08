Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der BAB 1

Eppelborn (ots)

Am 02.08.2025, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 1, ca. 1000m hinter der AS Eppelborn, in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 61-jährige Fahrzeugführer verliert aus bislang unbekannte Gründen die Kontrolle über sein Krad und kollidiert schließlich mit der Mittelschutzplanke. Aufgrund der schnellen Hilfeleistung von Ersthelfern, einer zügigen Stabilisierung durch die Rettungskräfte und einer mehrstündigen Notoperation in einem Krankenhaus ist der Verunfallte derzeit in einem stabilen Zustand. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. An der Mittelleitplanke entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden. Die BAB 1 musste zw. der AS Eppelborn und der AS Illingen, Fahrtrichtung Saarbrücken, zur medizinischen Versorgung, Unfallaufnahme und den anschließenden Arbeiten eines Unfallgutachters zur Unfallrekonstruktion über mehrere Stunden vollgesperrt werden. Die BAB ist inzwischen wieder frei befahrbar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

