POL-NK: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fußgänger gesucht

Illingen (ots) - Am 31.01.05.2025 gegen 12:15 Uhr ereignete sich dem REWE - Parkplatz in Illingen, Illinger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Kundin, welche an der Einkaufswagenbox warten musste, von einem vorbeifahrenden PKW am rechten Bein erfasst wurde. Der Fahrer des PKW flüchtete im Anschluß vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Die Kundin wurde hierdurch leicht verletzt. Vom Fahrzeug ist nur bekannt, ...

