Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Hundsbach - Verkehrsunfall

Forbach, Hundsbach (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr befuhr ein Linienbusfahrer die Strecke von Forbach kommend in Richtung Hundsbach. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer. Der BWM kam durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und an einer abfallenden Böschung zum Stehen. Der verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde festgestellt, dass der Mann glücklicherweise nur leichte Verletzten erlitten hatte. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zu Bergungsmaßnahmen am Unfallort. Das Polizeirevier Gaggenau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/ph

