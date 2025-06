Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Diebstahl von Fahrzeugteilen, Zeugen gesucht

Berghaupten (ots)

Am Mittwoch haben bislang Unbekannte auf einem Firmengelände in der "Obere Gewerbestraße" mehrere Fahrzeugteile entwendet. Kurz nach 3 Uhr sollen die Unbekannten mit einem dunklen Kombi auf das Gelände gefahren und das Fahrzeug mit ausgeschaltetem Licht im Bereich eines Abstellplatzes geparkt haben. An vier auslieferungsbereiten blauen Lastwagen wurden Fahrzeugverkleidungselemente sowie alle acht Frontscheinwerfer abmontiert. An einem grauen Volvo wurde aus dem Motorraum ein Bauteil entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Ermittler des Polizeipostens Gengenbach bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell