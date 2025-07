Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Mitarbeiter des Bauhofes von unbekanntem Fahrzeug erfasst

Illingen-Welschbach (ots)

Bereits am Montag, dem 14. Juli, kam es gegen 10:35 Uhr in der Verlängerung der Straße 'Zum Hexenberg' zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges, der von der Straße 'Vorne am Berg' in die Verlängerung der Straße 'Zum Hexenberg' einbog, erfasste einen Mitarbeiter des Bauhofes Illingen, der dort auf der Fahrbahn mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Der Mitarbeiter wurde hierbei nicht unerheblich verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen können.

