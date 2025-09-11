Polizei Hamburg

POL-HH: 250911-2. Polizeimuseum Hamburg - Saisoneröffnung Krimisalon 2025/2026 mit Live-Podcast zum "Heidemörder" - Einladung für Medienschaffende

Zeiten: Donnerstag, 25. September 2025, 18:30 Uhr, Freitag, 26. September 2025, 18:30 Uhr; Ort: Hamburg-Winterhuder, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg, Veranstaltungsraum "Landungsbrücken" im Gebäude Campus 3 der Akademie der Polizei Hamburg

Die Polizei Hamburg lädt zur Saisoneröffnung des Krimisalons 2025/2026 ins Polizeimuseum ein. True-Crime-Fans und Interessierte erwartet ein außergewöhnliches Live-Erlebnis.

Die populären Podcaster Steffi ("Von Mord und Totschlag") und Alex ("Wahre Verbrechen") präsentieren den Fall des bundesweit bekannten "Heidemörders" in einem fesselnden Live-Podcast. Vor Publikum rekonstruieren sie die Taten, beleuchten die Hintergründe und lassen eines der bekanntesten Kapitel norddeutscher Kriminalgeschichte eindrucksvoll und authentisch lebendig werden.

Zwischen 1987 und 1990 ermordete der "Heidemörder" drei Frauen in und um Hamburg. Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung gelang ihm 1995 die Flucht aus dem geschlossenen Maßregelvollzug. Drei Monate später stellte er sich selbst der Polizei.

Im Anschluss an den Live-Podcast treten zwei Zeitzeugen auf die Bühne: Kristina Erichsen-Kruse, ehemalige Leiterin der forensischen Psychiatrie im Klinikum Ochsenzoll, stellvertretende Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS Hamburg e.V. und Ehrenkommissarin der Polizei Hamburg, sowie Dieter Rohwedder, ehemaliger Ermittler des Landeskriminalamts Hamburg. In einer Gesprächsrunde schildern sie ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse rund um den Fall.

Die Polizei Hamburg freut sich auf einen spannenden Abend, der lange nachwirkt - auch wenn das Licht im Polizeimuseum erloschen ist.

Medienschaffende sind für die bereits ausverkaufte erste Veranstaltung herzlich eingeladen. Es wird um eine Anmeldung bis 22. September 2025 unter polizeimuseum.hamburg@poladium.de gebeten. Wichtiger Hinweis für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten:

Ein Einlass ist nur mit Ihrer bestätigten Einladung und gültigem Ausweisdokument möglich.

Unser Krimisalon:

Seit inzwischen zehn Jahren lädt das Polizeimuseum Hamburg regelmäßig zu öffentlichen Lesungen und Gesprächsrunden ein. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe startet jeweils im Herbst und läuft bis ins nächste Frühjahr.

Der "Krimisalon" bietet weit mehr als klassische Lesungen: Im besonderen Ambiente des Dachgeschosses des Polizeimuseums, umgeben von spektakulären Kriminalfällen der Hamburger Polizei, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm.

Neben spannenden Texten renommierter Autorinnen und Autoren - überwiegend aus dem Krimigenre - erhalten Besucherinnen und Besucher exklusive Einblicke in den Arbeitsalltag der Hamburger Polizei sowie in historische und aktuelle Methoden der Kriminaltechnik.

So verbindet der Krimisalon literarische Unterhaltung mit faszinierenden Einblicken in die Welt der Ermittlungen.

