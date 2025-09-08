PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250908.3 Wesselburen: Fenster eingeschlagen - Täter flüchtet alkoholisiert mit dem Auto

Wesselburen (ots)

Gestern Abend kam es in Wesselburen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gemeldet hatten.

Gegen 20:00 Uhr teilten Anrufer mit, dass in der Schülper Straße eine Schlägerei zwischen 20 bis 50 Personen im Gange sei und bereits mehrere Autos den Bereich verlassen hätten. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen aus dem Kreisgebiet sowie Unterstützungskräfte aus Nordfriesland zum Einsatzort.

Vor Ort klärte sich die Lage: Nach den ersten Ermittlungen schlugen drei Männer die Scheiben eines Gebäudes ein und griffen den 35-jährigen Bewohner an. Anschließend fuhren sie mit einem Auto in die Straße "Am Holm". Der Fahrer, ein 37-jähriger rumänischer Mann, stand unter Alkoholeinfluss, verletzte sich beim Einschlagen der Scheiben leicht und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Neben dem Fahrer zählt ein 42-jähriger rumänischer Mann zu den Beschuldigten. Die dritte beteiligte Person floh bislang unerkannt vom Tatort. Mehrere Schaulustige hielten sich in der Schülper Straße auf, sodass der Eindruck einer größeren Auseinandersetzung entstehen konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat eingeleitet. Sie ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

