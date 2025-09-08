PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250908.1 Itzehoe: Polizei stoppt jungen Motorradfahrer nach kurzer Flucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Itzehoe zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Motorradfahrer die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten.

Gegen 00:45 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Itzehoe ein Motorrad ohne Kennzeichen im Kamper Weg in Itzehoe auf. Trotz deutlicher Anhaltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt fort und erhöhte das Tempo. Die anschließende Verfolgung führte über mehrere Straßen und endete am Itzehoer Platz.

Die Polizei stellte fest, dass es sich beim Fahrer um einen 21-jährigen Deutschen aus Itzehoe handelt. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis und führte das Motorrad ohne erforderliche Haftpflichtversicherung.

Das Polizeirevier Itzehoe ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

