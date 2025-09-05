Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Erneut Kupferdiebstähle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Kupferdiebe treiben in Böblingen ihr Unwesen.

Zwischen Freitag (29.08.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (03.09.2025), 11.00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter ein an einem Gebäude in der Elsa-Brändström-Straße montiertes Kupferfallrohr im Wert von etwa 200 Euro.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Samstag (30.08.2025) gegen 6.30 Uhr in der Sindelfinger Straße. Eine Zeugin konnte einen noch unbekannten Mann dabei beobachten, wie er ein Abwasserrohr aus Kupfer im Wert von etwa 360 Euro von einer Hauswand abmontierte und schließlich entwendete. Der Mann wird als schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose sowie schwarze Sneakers mit weißer Sohle.

Auch im Böblinger Stadtkern hatten es Diebe auf Kupferfallrohre abgesehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6109162

Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

