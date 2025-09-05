Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 42-jährige Fußgängerin touchiert und davon gefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) ereignete sich gegen 15.35 Uhr in der Klosterstraße in Leonberg eine Unfallflucht. Eine 42-jährige Fußgängerin war im Begriff die Straße zu überqueren, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer rückwärts rangierte. Der Unbekannte übersah die Frau vermutlich und touchierte sie, worauf das Handy der Frau auf die Fahrbahn fiel und der Unbekannte es überrollte. Anschließend fuhr die Person, die in einem roten Auto saß, davon. Die Frau wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell