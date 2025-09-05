Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: illegale Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und sucht Zeugen.

In Kornwestheim entsorgten noch unbekannte Täter einen Öltank, einen Kanister mit mutmaßlich Scheibeneiniger sowie ein weiteres Behältnis mit noch unbekanntem Inhalt in einem Gebüsch. Einer Frau war der Abfall am Freitag (29.08.2025), gegen 12.15 Uhr in der Verlängerung der Solitudeallee, zwischen zur Münchinger Straße und dem Gröninger Weg aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte.

Seit wann die Behältnisse dort bereits lagen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-400 oder per E-Mail an Ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Verbindung zu setzen.

