PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: illegale Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen

POL-LB: Kornwestheim: illegale Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und sucht Zeugen.

In Kornwestheim entsorgten noch unbekannte Täter einen Öltank, einen Kanister mit mutmaßlich Scheibeneiniger sowie ein weiteres Behältnis mit noch unbekanntem Inhalt in einem Gebüsch. Einer Frau war der Abfall am Freitag (29.08.2025), gegen 12.15 Uhr in der Verlängerung der Solitudeallee, zwischen zur Münchinger Straße und dem Gröninger Weg aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte.

Seit wann die Behältnisse dort bereits lagen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-400 oder per E-Mail an Ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:50

    POL-LB: Sachsenheim: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (04.09.2025) gegen 14.00 Uhr zwischen Sachsenheim und Unterriexingen ereignete. Ein 24 Jahre alter VW-Crafter-Lenker fuhr die Kreissstraße 1639 aus Richtung Oberriexingen kommend entlang. An der Einmündung zur Landesstraße 1141 wollte er nach links ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:28

    POL-LB: Eberdingen: Unfallflucht in der Hochdorfer Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (04.09.2025) zwischen 10.50 Uhr und 12.30 Uhr einen auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Hochdorfer Straße in Eberdingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:22

    POL-LB: Ludwigsburg: 32-Jährige in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwoch (03.09.2025) gegen 22:15 Uhr in Ludwigsburg für einen Polizeieinsatz. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten über Notruf der Polizei, dass auf der Kreisstraße 1664, zwischen den Stadtteilen Neckarweihingen und Poppenweiler, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren