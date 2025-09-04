Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 32-Jährige in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwoch (03.09.2025) gegen 22:15 Uhr in Ludwigsburg für einen Polizeieinsatz. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten über Notruf der Polizei, dass auf der Kreisstraße 1664, zwischen den Stadtteilen Neckarweihingen und Poppenweiler, eine Hyundai-Lenkerin aufgrund ihres Verhalts und ihrer Fahrweise auffiel. So soll die Lenkerin mehrfach auf der Kreisstraße angehalten haben und anschließend um ihr Auto herumgelaufen sein. Hierbei soll sie einen desorientierten Eindruck vermittelt und Selbstgespräche geführt haben. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg konnte wenig später die Frau am Steuer ihres Fahrzeugs antreffen, zu diesem Zeitpunkt fuhr sie unverhältnismäßig langsam auf der Kreisstraße. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich die die 32-Jährige sofort sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Die Frau, die sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, beleidigte fortan die Einsatzkräfte. Nachdem sie vorläufig festgenommen werden sollte, griff sie die Beamten an und Widersetzte sich den polizeilichen Weisungen. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

