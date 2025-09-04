PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 25 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch (03.09.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 09:45 Uhr in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 25-Jährige war südlich der Theodor-Heuss-Straße, in der Verlängerung des ökumenischen "Thomashaus", mit ihrem Zweirad auf einem Feldweg in Richtung Mönchfeld unterwegs. An einem weiteren, kreuzenden Feldweg kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter 61-jähriger Ford-Lenker auf den Feldweg eingefahren. Diesen erkannte die Zweiradlenkerin mutmaßlich zu spät und kollidierte mit der Fahrzeugseite des Ford. Durch den Zusammenstoß stürzte die 25-Jährige von ihrem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:26

    POL-LB: Löchgau: Zeugen zu Unfallflucht in der Daimlerstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Mittwoch (03.09.2025) zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr in der Daimlerstraße in Löchgau kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen dort abgestellten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:38

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Fahrrad auf der Fahrbahn - 1.500 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen (02.09.2025) durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der Landesstraße 1129 kurz vor Freiberg am Neckar. Eine 68 Jahre alte Opel-Lenkerin, die aus Richtung Pleidelsheim kam, befuhr gegen 05.15 Uhr die Strecke, die derzeit aufgrund einer Baustelle nur für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren