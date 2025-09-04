Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 25 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch (03.09.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 09:45 Uhr in Kornwestheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 25-Jährige war südlich der Theodor-Heuss-Straße, in der Verlängerung des ökumenischen "Thomashaus", mit ihrem Zweirad auf einem Feldweg in Richtung Mönchfeld unterwegs. An einem weiteren, kreuzenden Feldweg kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter 61-jähriger Ford-Lenker auf den Feldweg eingefahren. Diesen erkannte die Zweiradlenkerin mutmaßlich zu spät und kollidierte mit der Fahrzeugseite des Ford. Durch den Zusammenstoß stürzte die 25-Jährige von ihrem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro belaufen.

