BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 50-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

Die Bundespolizei hat Montagabend einen international gesuchten 50-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor. Er muss in Polen noch eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verbüßen.

Der 50-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Reisebus gegen 23:00 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 50-jährigen Polen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in seiner Heimat wegen mehreren Fällen des Betruges zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden, wovon er noch zwei Jahre und zwei Monate zu verbüßen hat.

Der 50-Jährige wurde verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er gestern einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen.

Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

