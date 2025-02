Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit stehendem Auto - Zwei Verletzte (10.02.2025)

Spaichingen (ots)

Am Montagvormittag ist es auf der Bundesstraße 14 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten haben.

Eine 25-jährige Frau fuhr mit einem Toyota Corolla auf der Landesstraße 433 von Denkingen in Richtung Spaichingen. An der Einmündung zur Bundesstraße 14 hielt die Frau an einer roten Ampel an. Ein hinter ihr fahrender 66-jähriger Mann erkannte dies zu spät und kollidierte mit einem VW Golf in das Heck des stehenden Wagens.

Ein Atemalkoholtest des VW-Fahrers ergab einen Wert von rund 2,26 Promille. Er mussten die Polizisten zur Abgabe einer Blutprobe und zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus begleiten. Zudem behielten sie seinen Führerschein ein.

Auch die 25-jährige Frau erlitt leichtere Verletzungen, die jedoch nicht in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf den 66-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu.

