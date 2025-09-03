Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Fahrrad auf der Fahrbahn - 1.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen (02.09.2025) durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der Landesstraße 1129 kurz vor Freiberg am Neckar. Eine 68 Jahre alte Opel-Lenkerin, die aus Richtung Pleidelsheim kam, befuhr gegen 05.15 Uhr die Strecke, die derzeit aufgrund einer Baustelle nur für Anlieger freigegeben ist. Kurz nachdem sie eine Linkskurve befahren hatte, stieß die Frau, die dort berechtigt unterwegs war, gegen einen Gegenstand. Wie sich herausstellte handelte es sich bei diesem Gegenstand um ein Fahrrad, das mitten auf der Straße gelegen hatte. Der Opel war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, da Betriebsflüssigkeiten ausliefen, und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, wenden sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar.

