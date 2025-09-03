PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Fahrrad auf der Fahrbahn - 1.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen (02.09.2025) durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der Landesstraße 1129 kurz vor Freiberg am Neckar. Eine 68 Jahre alte Opel-Lenkerin, die aus Richtung Pleidelsheim kam, befuhr gegen 05.15 Uhr die Strecke, die derzeit aufgrund einer Baustelle nur für Anlieger freigegeben ist. Kurz nachdem sie eine Linkskurve befahren hatte, stieß die Frau, die dort berechtigt unterwegs war, gegen einen Gegenstand. Wie sich herausstellte handelte es sich bei diesem Gegenstand um ein Fahrrad, das mitten auf der Straße gelegen hatte. Der Opel war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, da Betriebsflüssigkeiten ausliefen, und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, wenden sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:17

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Positive Polizeibilanz zum Bietigheimer Pferdemarkt 2025

    Ludwigsburg (ots) - "Der Bietigheimer Pferdemarkt, zu welchem sich etwa 250.000 Besucherinnen und Besucher einfanden, verlief aus polizeilicher Sicht ruhig, friedlich und nahezu störungsfrei. Über das lange Festwochenende von Freitag bis zum späten Dienstagabend waren rund 190 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz", so der Leiter des Polizeireviers ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:10

    POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Sachbeschädigung im Bereich des Bürgerhauses

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag (01.09.2025) 12.00 Uhr und Dienstag (02.09.2025) 14.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf der Rückseite des Bürgerhauses ihr Unwesen. Die Unbekannten rissen zwei Lampen aus den Fassungen und eine Fassadenplatte von der Wand. Mutmaßlich vermüllten dieselben Personen auch ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:59

    POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: nach Unfall sucht Polizei Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmittag (02.09.2025) ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1100 und der Kreisstraße 1667 bei Hochberg. Gegen 12.00 Uhr stießen ein 55 Jahre alter VW-Lenker und eine 36-jährige Skoda-Fahrerin im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Beteiligte gaben an, dass die für sie geltenden Ampeln "grün" gezeigt hätten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren