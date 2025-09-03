Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Positive Polizeibilanz zum Bietigheimer Pferdemarkt 2025

Ludwigsburg (ots)

"Der Bietigheimer Pferdemarkt, zu welchem sich etwa 250.000 Besucherinnen und Besucher einfanden, verlief aus polizeilicher Sicht ruhig, friedlich und nahezu störungsfrei. Über das lange Festwochenende von Freitag bis zum späten Dienstagabend waren rund 190 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz", so der Leiter des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen, Polizeidirektor Volker Kehl, am Mittwochmorgen.

Insgesamt verzeichneten die Einsatzkräfte über die fünf Festtage hinweg 20 Strafanzeigen. Bei zwölf Anzeigen handelt es sich um Körperverletzungsdelikte, drei dieser Anzeigen wurden als gefährliche Körperverletzungen registriert. Eine dieser Taten ereignete sich am Montag (01.09.2025) am Haltestelle Ellental in Bietigheim. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 19-jährige Festbesucher gegen 00:20 Uhr am Treppenaufgang, als sie auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 17 und 18 Jahren trafen. Aus noch ungeklärten Gründen sollen die beiden 19-Jährigen von zwei Personen aus der Gruppe heraus geschlagen worden sein. Während die beiden Opfer in einen Zug nach Sersheim stiegen, alarmierten sie die Polizei. Am Bahnhof in Sersheim konnten sowohl die Geschädigten, als auch die mit einem späteren Zug ankommenden Tatverdächtigen von den Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei angetroffen werden. Ein Opfer erlitt durch die Schläge eine Verletzung im Gesicht, welche von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch versorgt wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an (Pressemitteilung vom 01.09.2025 - 10:54 Uhr durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/6107848).

Darüber hinaus nahmen die Beamtinnen und Beamten zwei Anzeigen wegen Beleidigung, drei Anzeigen wegen Diebstahls, eine Anzeige wegen Bedrohung sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Im Zusammenhang mit dem Fahrzeugverkehr wurden eine Unfallflucht und drei Verkehrsunfälle auf den Besucherparkplätzen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell