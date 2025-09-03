PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: nach Unfall sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (02.09.2025) ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1100 und der Kreisstraße 1667 bei Hochberg. Gegen 12.00 Uhr stießen ein 55 Jahre alter VW-Lenker und eine 36-jährige Skoda-Fahrerin im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Beteiligte gaben an, dass die für sie geltenden Ampeln "grün" gezeigt hätten. Mutmaßlich fuhr jedoch entweder die Skoda-Fahrerin oder der VW-Lenker bei "rot". Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Eine Kehrmaschine wurde zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

