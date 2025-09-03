Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Rund 5.000 Euro Schaden nach Heckenbrand

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Heckenbrand kam es am Dienstag (02.09.2025) gegen 11:45 Uhr in der Straße "In Karlsgärten" in Kornwestheim. Beim Vernichten von Unkraut, unter dem Einsatz eines Bunsenbrenners, geriet zunächst unbemerkt eine Hecke am Wohnhaus in Brand. Nachdem der Eigentümer die brennende Hecke feststellte, griff er zum Gartenschlauch. Gemeinsam mit einer Nachbarin konnten beide das Feuer löschen. Die Flammen beschädigten ein Teil der Hausfassade sowie Gartenmöbel. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell