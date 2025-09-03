Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Vandalismus in der Gröninger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Montag (01.09.2025) 15:00 Uhr und Dienstag (02.09.2025) 08:00 Uhr in der Gröninger Straße in Ditzingen ihr Unwesen. Auf einem Aufenthaltsplatz an einer Sporthalle beschädigten die Unbekannten eine Sitzbank. Diese wurde auf noch unbekannte Art und Weise in der Mitte durchgebrochen. Des Weiteren rissen die Unbekannten Pflastersteine aus dem Boden. Zudem beschädigten sie einen Fenstersims sowie einen Briefkasten der Sporthalle. Derzeit wird von einem Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro ausgegangen. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail unter an ditzingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

