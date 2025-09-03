Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: 18-jähriger Opel-Fahrer von Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte junge Männer und ein Gesamtsachschaden von etwa 55.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (03.09.2025) kurz nach Mitternacht im Einmündungsbereich der Straße "Holzsteig" in Gültstein ereignete. Vermutlich da der 18 Jahre alte Fahrer eines Opel seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, als er von der Bundesstraße 296 nach rechts in die Straße "Holzsteig" abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den PKW. In der Folge schanzte das Fahrzeug über eine Verkehrsinsel, überschlug sich und prallte gegen die Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Die Wucht des Aufpralls führte wiederum dazu, dass der Opel abgewiesen wurde und letztlich auf das Dach kippte. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Berge- sowie Aufräumarbeiten war die Straße "Holzsteig" bis gegen 02.35 Uhr voll gesperrt.

