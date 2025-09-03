PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Sachbeschädigung im Bereich des Bürgerhauses

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (01.09.2025) 12.00 Uhr und Dienstag (02.09.2025) 14.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf der Rückseite des Bürgerhauses ihr Unwesen. Die Unbekannten rissen zwei Lampen aus den Fassungen und eine Fassadenplatte von der Wand. Mutmaßlich vermüllten dieselben Personen auch den Notausgang mit Putzlappen, Holzlatten und kaputten Eimern. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

