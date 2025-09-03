POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Sachbeschädigung im Bereich des Bürgerhauses
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Montag (01.09.2025) 12.00 Uhr und Dienstag (02.09.2025) 14.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf der Rückseite des Bürgerhauses ihr Unwesen. Die Unbekannten rissen zwei Lampen aus den Fassungen und eine Fassadenplatte von der Wand. Mutmaßlich vermüllten dieselben Personen auch den Notausgang mit Putzlappen, Holzlatten und kaputten Eimern. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.
